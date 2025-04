"Spielt wieder gutes Tennis": Becker ordnet Zverev-Triumph ein

Tennis-Legende Boris Becker sieht Alexander Zverev nach dessen Triumph beim ATP-Turnier in München wieder auf dem Weg zur alten Stärke. „Er spielt wieder gutes Tennis, der Turniersieg war enorm wichtig für ihn“, sagte Becker am Montag im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: „Ich glaube, dass er wieder in guter Form ist.“