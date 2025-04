Tennis: Djokovic sagt für Masters in Rom ab

Djokovic war zuletzt in Monte Carlo und Madrid jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic wird nicht beim ATP-Masters in Rom (7. bis 18. Mai) aufschlagen. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt, ohne konkrete Gründe für die Absage des Serben zu nennen.

Djokovic, der im Spätherbst seiner Karriere seinen 25. Major-Titel jagt, war zuletzt sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert.

Djokovic wird damit vor den French Open in Paris (ab 25. Mai) kein Turnier mehr spielen. „Bei den Grand Slams will ich mein bestes Tennis zeigen“, hatte Djokovic in Madrid gesagt, „ich bin aber nicht sicher, ob ich das in Roland Garros schaffe.“ In diesem Jahr konnte der 37-Jährige noch kein Turnier gewinnen.