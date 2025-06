Altmaier scheitert in Halle an Medwedew

Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen eine Überraschung verpasst. Der Achtelfinalist der French Open unterlag am Montag dem Russen Daniil Medwedew 3:6, 3:6. Der Kempener war als einziger deutscher Teilnehmer bereits am Auftakttag des Rasenevents gefordert.