Tennis: Zverev mit Ansage vor Wimbledon

Der Weltranglistendritte setzt seine Vorbereitung auf den Rasen-Grand-Slam in Halle fort.

Alexander Zverev wollte nach seiner Finalniederlage von Stuttgart gegen Angstgegner Taylor Fritz (3:6, 6:7) nicht lange hadern. „Ich habe alles aus der Woche rausgeholt“, sagte der Tennisprofi, der bei dem ATP-Turnier am Weissenhof die Vorbereitung auf das Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 30. Juni) gestartet hatte und diese nun in Halle fortsetzen wird.