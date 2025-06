Stuttgart: Engel zieht in zweite Runde ein

SID 10.06.2025 • 15:54 Uhr Engel dreht bei seinem Rasen-Debüt die Partie gegen Weltranglisten-94.

Tennis-Newcomer Justin Engel ist bei seinem Rasen-Debüt in die zweite Runde beim ATP-Turnier in Stuttgart eingezogen. Der 17-Jährige, der vom Veranstalter mit einer Wildcard ausgestattet worden war, gewann in einem umkämpften Match gegen den Australier James Duckworth mit 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Gegen Duckworth kämpfte sich das Top-Talent nach einem verlorenen ersten Satz zurück und erzwang einen dritten Durchgang. Nachdem Engel zwei Matchbälle nicht nutzen konnte, wurde die Partie im Tiebreak entschieden, in dem er sich nach 2:30 Stunden durchsetzte. Engel hatte in Hamburg das erste Mal für Aufsehen gesorgt, als er sich gegen den deutschen Routinier Jan-Lennard Struff (Warstein) durchsetzte. In Stuttgart tritt er gemeinsam mit ihm auch im Doppel an.

Zuvor war Yannick Hanfmann ist als erster deutscher Tennisprofi in Stuttgart ausgeschieden. Der 33-Jährige aus Karlsruhe verpatzte seinen Rasenauftakt trotz eines guten Starts und unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics mit 5:7, 4:6.