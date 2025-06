Zverev-Bezwinger scheitert vorzeitig

Zwei Tage nach seinem Turniersieg in Stuttgart ist US-Tennisprofi Taylor Fritz bei seiner Wimbledon-Generalprobe überraschend in der ersten Runde gescheitert. Der Weltranglistenvierte, der zum Auftakt der Rasensaison in Deutschland Alexander Zverev im Finale geschlagen hatte, verlor im Londoner Queen’s Club gegen Corentin Moutet aus Frankreich 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7.