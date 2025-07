Nächster Tennis-Hammer um Tsitsipas!

Das gab der Grieche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den sozialen Medien bekannt.

Tsitsipas verabschiedet sich von Ivanisevic

Nach dem Erstrundenaus in Wimbledon war Ivanisevic noch hart mit seinem Ex-Schützling ins Gericht gegangen . „Er will, aber er tut nichts. Immer nur ‚Ich will, ich will‘, aber ich sehe keine Fortschritte“, polterte der frühere Wimbledonsieger beim serbischen Portal Sportklub .

Tsitsipas‘ Durststrecke dauert an

Ivanisevic, der zuvor Novak Djokovic trainiert hatte, heuerte nach den French Open im Trainerteam von Tsitispas an. Beim Rasenturnier in Halle/Westfalen war in der zweiten Runde Schluss, in Wimbledon gab der Grieche nach 0:2-Satzrückstand in der ersten Runde auf.