Wimbledon 2025: Trainer zerlegt Tsitsipas - "Ich war schockiert"

„Er will, aber er tut nichts. Immer nur ‚Ich will, ich will‘, aber ich sehe keine Fortschritte“, polterte der frühere Wimbledonsieger beim serbischen Portal Sportklub .

Wimbledon-Schlappe: „Das ist wirklich schlimm“

Tsitsipas war beim Tennis-Klassiker in Wimbledon in Runde eins gescheitert. Der 26-Jährige kämpfte dabei mit Rückenproblemen, musste beim Stand von 3:6, 2:6 gegen Valentin Royer aufgeben. Für den 26-Jährigen läuft es schlechter denn je, im März gewann er in Dubai seinen einzigen Titel des Jahres. Durch das frühe Aus in Wimbledon rangiert Tistispas nur noch auf Platz 26 der Weltrangliste.