Bemerkenswerte Serie reißt: Dimitrow sagt für US Open ab

SID 12.08.2025 • 18:29 Uhr Die US Open kommen für Grigor Dimitrow zu früh. Erstmals seit 2011 sagt er für ein Major-Turnier ab.

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat seinen Start bei den US Open verletzungsbedingt abgesagt und verpasst damit nach 58 Starts in Folge erstmals seit 2011 wieder ein Grand-Slam-Turnier.

Der 34-Jährige hatte im Wimbledon-Achtelfinale gegen den späteren Sieger Jannik Sinner beim Stand von 2:0 Sätzen einen Teilriss des rechten Brustmuskels erlitten und arbeitet an seinem Comeback - das letzte Major-Turnier des Jahres in New York (ab 24. August) kommt aber zu früh.

Dimitrow derzeit vom Pech verfolgt

Über die Absage informierten die US-Open-Organisatoren am Dienstag. Damit reißt eine bemerkenswerte Serie: An 58 Grand-Slam-Turnieren in Folge nahm Dimitrow seit den Australian Open 2011 teil, das war ein Rekord unter allen aktiven Spielern und die fünftlängste Serie überhaupt. Den Rekord hält Feliciano Lopez mit 79 Turnieren nacheinander.