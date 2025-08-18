Gigantenduell zwischen Alcaraz und Sinner endet nach 23 Minuten bitter

Julius Schamburg 18.08.2025 • 21:39 Uhr Beim ATP-Turnier in Cincinnati kommt es im Finale zum Gigantenduell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner - doch das heiß erwartete Endspiel ist nach kurzer Zeit jäh beendet.

Bitteres Ende im Gigantenduell!

Im Finale des ATP-Masters in Cincinnati musste Jannik Sinner gegen seinen großen Rivalen Carlos Alcaraz nach gerade einmal 23 Minuten aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben.

Sinner muss gegen Alcaraz aufgeben

„Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe“, sagte Sinner bei der Siegerehrung, nachdem er beim Stand von 0:5 im ersten Satz die Partie entkräftet abbrechen musste: „Ich habe mich letzte Nacht schon schlecht gefühlt und gehofft, dass es besser wird. Dem war aber leider nicht so. Es tut mir sehr leid.“

Die äußeren Bedingungen erschwerten Sinner den Versuch, sich durch die Partie zu kämpfen: In Cincinnati herrschten am Nachmittag, an dem das Spiel angesetzt worden war, Temperaturen von über 30 Grad.

„Es tut mir leid, wie du dich gerade fühlen musst“, wandte sich Alcaraz an Sinner: „Du wirst stärker zurückkommen. Du bist ein wahrer ein Champion.“

Es war bereits das vierte Duell zwischen dem Spanier und dem Italiener in einem Titelmatch in diesem Jahr. Sowohl beim Masters in Rom als auch bei der denkwürdigen Partie bei den French Open triumphierte Alcaraz.

Sinner gelang im Finale von Wimbledon die Revanche für die beiden Niederlagen - nun gelang Alcaraz aufgrund der Aufgabe von Sinner der nächste Coup.

SPORT1 hat das unerwartet kurze Gigantenduell im Liveticker begleitet.

+++ Alcaraz - Sinner 5:0, Aufgabe Sinner +++

Sinner muss aufgeben. Alcaraz eilt zu ihm und umarmt seinen Rivalen. Das Finale ist nach gerade einmal 23 Minuten schon wieder beendet.

+++ Alcaraz - Sinner 0:0 (5:0) +++

Sinner scheint sich unwohl zu fühlen. Beim Seitenwechsel kommen der Physio und der Arzt auf den Platz. Der Italiener ist über die Außenmikrofone zu hören: „Sorry, ich fühle mich einfach zu schlecht.“

+++ Alcaraz - Sinner 0:0 (5:0) +++

Was ist denn hier los? Das nächste Break für Alcaraz. Sinner schenkt ihm sein Aufschlagsspiel förmlich mit einem Doppelfehler.

+++ Alcaraz - Sinner 0:0 (4:0) +++

Nächster Spielgewinn für Alcaraz. Der Spanier macht einen abgezockten Eindruck, während Sinner viel zu viele unerzwungene Fehler produziert.

+++ Alcaraz - Sinner 0:0 (3:0) +++

Traumstart für Carlos Alcaraz! Der Spanier breakt seinen großen Rivalen direkt im ersten Spiel, bringt dann seinen Service über Einstand durch und breakt anschließend noch ein zweites Mal.

3:0 für Alcaraz - ein perfekter Start, während Sinner noch nicht zu seinem Spiel gefunden hat.

