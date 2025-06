Episches Traumfinale! "Sowas haben wir alle noch nie gesehen"

In einem hochklassigen Endspiel setzte sich Alcaraz in fünf unglaublich hart umkämpften Sätzen gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner durch (4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2)).

French Open: Matchball-Drama um Sinner

Der Spanier entschied den vierten Satz im Tiebreak für sich (7:3). „Ich bin ja fast in Trance. Was ein Match. Was für ein Drama. Was für ein Niveau“, adelte Experte Boris Becker die beiden Finalisten.