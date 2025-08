Tennis: Fans feiern kuriose Zverev-Szene!

Findet Alexander Zverev den Spaß am Tennis wieder? In Toronto siegt der Deutsche und sorgt für Lacher bei den Fans.

Findet Alexander Zverev den Spaß am Tennis wieder? In Toronto siegt der Deutsche und sorgt für Lacher bei den Fans.

Alexander Zverev scheint eine neue Lockerheit gefunden zu haben. Beim Masters-Turnier in Toronto sorgte der deutsche Star jedenfalls in einer brenzligen Situation für Lacher bei den Fans.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Tennis-Fans feiern lässige Zverev-Szene

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zverev in Toronto an Nummer eins gesetzt

Der Weltranglistendritte, der in Abwesenheit von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz an Position eins gesetzt ist, zog damit ins Achtelfinale ein. Dort wartet der an Position 14 gesetzte Argentinier Francisco Cerundolo auf den Hamburger.