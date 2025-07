Zverev legt mentale Probleme offen

Nach seinem Aus in Wimbledon spricht Alexander Zverev offen über seinen mentalen Zustand. Der Hamburger will Antworten finden.

Tennisstar Alexander Zverev hat nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon mentale Probleme öffentlich gemacht.

„Ich fühle mich im Moment im Allgemeinen ziemlich allein im Leben. Und das ist kein sehr schönes Gefühl“, sagte ein sichtlich mitgenommener Zverev am Dienstagabend im All England Club.

Zverev denkt über Therapie nach

Der Hamburger war am späten Nachmittag überraschend in fünf Sätzen gegen den Franzosen Arthur Rinderknech ausgeschieden. Auf der Pressekonferenz rund zwei Stunden nach dem Spielende gab er dann einen tiefen Einblick in sein Seelenleben.