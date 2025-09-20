Laver Cup: Frust pur! Abreibung für Zverev

SID 20.09.2025 • 23:57 Uhr Alexander Zverev enttäuscht beim Laver Cup. Die deutsche Nummer 1 ist dem Australier Alex de Minaur klar unterlegen.

Alexander Zverev hat beim Laver Cup für das Team Europa eine krachende Niederlage kassiert.

Der Weltranglistendritte unterlag beim Showevent der Tennisstars dem Australier Alex de Minaur 1:6, 4:6. Vor allem im ersten Satz stand Zverev völlig neben sich und schmiss frustriert seinen Schläger.

Laver Cup: Weltauswahl gleicht aus

Die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Weltauswahl glich damit zum 3:3 aus. 13 Punkte sind zum Sieg beim Einladungsturnier nötig, die Entscheidung fällt am Sonntag.

Zverev ist mit fünf Titeln und den meisten Punkten Rekordspieler des Tennisvergleichs zwischen Europa und dem Rest der Welt, der seit 2017 ausgetragen wird. Auch beim Sieg seines Teams im vergangenen Jahr in Berlin war der Hamburger mit von der Partie.

Zverev-Krise setzt sich fort

Gegen de Minaur kehrte Zverev nach dem enttäuschenden Aus bei den US Open auf den Court zurück. Ende August war er in New York bereits in der dritten Runde ausgeschieden.

In der Chase Arena, in der sonst die Basketballer der Golden State Warriors spielen, wollte Zverev im Kreis der Topspieler - darunter der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (Spanien) - Schwung für den Saisonendspurt aufnehmen.

Das gelang ihm gegen de Minaur allerdings nicht. In zehn Matches auf der Profitour hatte er den pfeilschnellen Top-10-Spieler zuvor achtmal geschlagen, doch diesmal war er über weite Strecken der Partie klar unterlegen.

Start am Sonntag fraglich

Ob Zverev am Sonntag ein weiteres Mal zum Einsatz kommt, entscheidet Teamchef Yannick Noah.

Weltranglistenpunkte werden beim Laver Cup, den Roger Federer ins Leben gerufen hatte und noch immer mit seiner Agentur organisiert, nicht vergeben.