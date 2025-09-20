Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Laver Cup: Frust pur! Abreibung für Zverev

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Abreibung für Zverev

Alexander Zverev enttäuscht beim Laver Cup. Die deutsche Nummer 1 ist dem Australier Alex de Minaur klar unterlegen.
Boris Becker beklagt im Podcast "Becker Petkovic" die Leistungsdichte hinter den drei topgesetzten Spielern der Welt - und nimmt auch den besten Deutschen, Alexander Zverev, nicht aus.
SID
Alexander Zverev enttäuscht beim Laver Cup. Die deutsche Nummer 1 ist dem Australier Alex de Minaur klar unterlegen.

Alexander Zverev hat beim Laver Cup für das Team Europa eine krachende Niederlage kassiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Weltranglistendritte unterlag beim Showevent der Tennisstars dem Australier Alex de Minaur 1:6, 4:6. Vor allem im ersten Satz stand Zverev völlig neben sich und schmiss frustriert seinen Schläger.

Laver Cup: Weltauswahl gleicht aus

Die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Weltauswahl glich damit zum 3:3 aus. 13 Punkte sind zum Sieg beim Einladungsturnier nötig, die Entscheidung fällt am Sonntag.

Zverev ist mit fünf Titeln und den meisten Punkten Rekordspieler des Tennisvergleichs zwischen Europa und dem Rest der Welt, der seit 2017 ausgetragen wird. Auch beim Sieg seines Teams im vergangenen Jahr in Berlin war der Hamburger mit von der Partie.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zverev-Krise setzt sich fort

Gegen de Minaur kehrte Zverev nach dem enttäuschenden Aus bei den US Open auf den Court zurück. Ende August war er in New York bereits in der dritten Runde ausgeschieden.

In der Chase Arena, in der sonst die Basketballer der Golden State Warriors spielen, wollte Zverev im Kreis der Topspieler - darunter der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz (Spanien) - Schwung für den Saisonendspurt aufnehmen.

Das gelang ihm gegen de Minaur allerdings nicht. In zehn Matches auf der Profitour hatte er den pfeilschnellen Top-10-Spieler zuvor achtmal geschlagen, doch diesmal war er über weite Strecken der Partie klar unterlegen.

Start am Sonntag fraglich

Ob Zverev am Sonntag ein weiteres Mal zum Einsatz kommt, entscheidet Teamchef Yannick Noah.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weltranglistenpunkte werden beim Laver Cup, den Roger Federer ins Leben gerufen hatte und noch immer mit seiner Agentur organisiert, nicht vergeben.

Dafür ist das Event finanziell lukrativ. Neben einer Antrittsprämie, die sich nach dem Platz im ATP-Ranking richtet, können die Spieler des Siegerteams 250.000 Dollar Preisgeld gewinnen. 2026 findet der Laver Cup in London statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite