Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Nächste Enttäuschung für Zverev: Pleite gegen Medvedev

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Nächste Enttäuschung für Zverev

Alexander Zverev muss sich seinem Dauerrivalen Daniil Medvedev geschlagen geben. Die deutsche Nummer 1 lässt auf dem Platz seinem Frust freien Lauf.
Alexander Zverev verrät, dass er die Arbeit mit Toni Nadal gerne fortsetzen würde. Die beiden stehen in Kontakt und überlegen, wie das nächste Jahr aussehen könnte, erklärt der deutsche Tennisstar.
SPORT1
Alexander Zverev muss sich seinem Dauerrivalen Daniil Medvedev geschlagen geben. Die deutsche Nummer 1 lässt auf dem Platz seinem Frust freien Lauf.

Frustrierende Niederlage für Alexander Zverev gegen seinen Dauerrivalen: Der zuletzt strauchelnde deutsche Topspieler hat beim ATP-Turnier in Peking erneut gegen Daniil Medvedev verloren und damit das Halbfinale verpasst.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zverev unterlag am Montagnachmittag dem einstigen Weltranglistenersten aus Russland mit 3:6, 3:6 und ließ die Chance auf seine vierte Teilnahme an der Vorschlussrunde in der chinesischen Hauptstadt aus. Als Zverev im zweiten Satz das Break zum 3:4 kassierte ließ er seinem Frust freien Lauf und schmiss seinen Schläger.

Zverev sucht weiter nach seinem Form

Für Zverev war es im 21. Aufeinandertreffen mit Medvedev die 14. Niederlage. Damit verpasste es der Hamburger, sich Rückenwind und einen Schub fürs Selbstvertrauen zu verschaffen. Es war der erste Auftritt des 28-Jährigen auf der Tour nach dem Drittrundenaus bei den US Open. Beim Laver Cup in San Francisco, bei dem es nicht um Weltranglistenpunkte ging, hatte Zverev seine beiden Einzel verloren.

Zverev, der seit einiger Zeit unter Rückenproblemen leidet und mit dem Verlauf seiner Saison wenig glücklich ist, musste gegen Medvedev früh ein Break zum 1:3 hinnehmen. Dem Rückstand lief er erfolglos hinterher. Medvedev, mit dem er sich in der Vergangenheit mehrfach gezofft hatte, war insbesondere mit seinem ersten Aufschlag enorm erfolgreich. Zverev leistete sich viele Fehler.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im zweiten Satz startete Zverev besser, beide Spieler brachten zunächst ihre Aufschlagspiele durch. Beim Stand von 3:3 war es dann aber wieder der Tokio-Olympiasieger, der ein Break kassierte. In der Folge war die Luft bei Zverev raus, nach 1:22 Stunden verwandelte Medvedev seinen ersten Matchball zum Sieg.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite