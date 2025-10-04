Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Altmaier in Shanghai ohne Chance gegen Sinner

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Frecher Altmaier ärgert Sinner zumindest

Daniel Altmaier spielt beim ATP-Masters in Shanghai gegen den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner unbekümmert, bleibt aber ohne echte Chance.
Ohne Chance: Daniel Altmaier
Ohne Chance: Daniel Altmaier
© AFP/SID/RICHARD A. BROOKS
SID
Daniel Altmaier spielt beim ATP-Masters in Shanghai gegen den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner unbekümmert, bleibt aber ohne echte Chance.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat den Weltranglistenzweiten Jannik Sinner beim ATP-Masters in Shanghai nur phasenweise ärgern können.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 27-Jährige aus Kempen unterlag dem Titelverteidiger in der zweiten Runde 3:6, 3:6, den frechen Auftritt des Deutschen konterte Sinner letztlich unbeeindruckt und siegte ohne Probleme.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Bei unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit probierte es Altmaier mit verschiedenen Varianten. Immer wieder überraschte die Nummer 49 der Welt den Favoriten am Netz, auch von der Grundlinie gelang der ein oder andere spektakuläre Punkt.

Sinner erwartete harte Challenge gegen Altmaier

Sinner brachte das aber nicht aus der Fassung.

Die Partie gegen die deutsche Nummer zwei werde eine „sehr, sehr schwierige und harte Challenge“ für ihn, hatte der Italiener vor dem Spiel gesagt: „Man weiß nie, was passiert.“ Und deshalb blieb Sinner auch hochkonzentriert, auch wenn ihm einige Fehler unterliefen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Letztlich souverän spielte sich der viermalige Grand-Slam-Sieger zum Sieg. Beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier in China trifft er nun in der dritten Runde auf den Niederländer Tallon Griekspoor.

Zverev trifft nun auf einen Franzosen

In Altmaier schied damit der erste der drei Deutschen in Shanghai aus, in Runde drei stehen Yannick Hanfmann und Alexander Zverev.

Der Karlsruher Hanfmann bekommt es mit dem 24-maligen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic zu tun, der Hamburger Zverev mit dem Franzosen Arthur Rinderknech.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite