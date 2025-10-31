Sinner souverän im Halbfinale von Paris

SID 31.10.2025 • 20:27 Uhr Der Italiener legt vor - und könnte wie schon am vergangenen Sonntag im Endspiel von Wien erneut auf Alexander Zverev treffen.

Beim ATP-Masters in Paris kann es zum zweiten Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev binnen sieben Tagen kommen. Der italienische Weltranglistenzweite Sinner erfüllte seine Aufgabe mit Bravour, er gewann gegen den an fünf gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 6:3 und steht im Halbfinale.

In diesem könnte er am Samstag auf Zverev treffen, der Hamburger muss am späteren Freitagabend jedoch zunächst Daniil Medwedew besiegen - der Weltranglistendritte und Titelverteidiger hat die vergangenen fünf Duelle gegen den impulsiven Russen verloren.

Der amtierende Australian-Open- und Wimbledon-Champion Sinner, der mit dem Turniersieg an der Seine den Spanier Carlos Alcaraz wieder von der Spitze der Weltrangliste verdrängen würde, hatte Deutschlands Topspieler erst am vergangenen Sonntag im Finale von Wien in drei Sätzen knapp bezwungen.

Sinner feierte gegen Shelton seinen 24. Sieg in Folge auf Hallen-Hartplätzen, allerdings fasste sich der 24-Jährige in seinem 400. Match auf der Tour auch mehrmals an den Rücken. Dennoch war er in den entscheidenden Momenten Herr der Lage gegen den ein Jahr jüngeren Shelton, der gegen Sinner zum siebten Mal in Folge als Verlierer vom Court ging.