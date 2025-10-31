Zverev vs. Medvedev - Paris-Duell mit dem ewigen Rivalen heute live!

Stefan Schnürle 31.10.2025 • 17:30 Uhr Alexander Zverev bekommt es in Paris wieder einmal mit Rivale Daniil Medvedev zu tun. Die beiden verbindet eine lange - und nicht immer harmonische - Geschichte.

Dieses Duell hat Alexander Zverev wohl so gerne wie Zahnschmerzen - der Hamburger trifft am Freitagabend (nicht vor 20.10 Uhr) im Viertelfinale des ATP-Masters in Paris wieder einmal auf seinen Angstgegner Daniil Medvedev.

Zverev hat von den letzten 15 Partien gegen den Russen 13 verloren, so zuletzt auch bei den China Open in Peking Ende September (3:6, 3:6). Die Bilanz insgesamt fällt mit 7:14 ein wenig besser aus.

Mit seiner Finalteilnahme in Wien hat der 28-Jährige zuletzt aber ansteigende Form bewiesen, auch wenn Zverev das Finale gegen Jannik Sinner knapp in drei Sätzen verlor.

Tennis-Star Zverev teilte kräftig gegen Medvedev aus

Die beiden verbindet eine lange Geschichte, in der Jugendzeit waren die einst talentierten Junioren mit russischen Wurzeln sogar befreundet, wie eng haben die beiden unterschiedlich in Erinnerung.

Bei den Duellen ging es dann oft hoch her, nach seiner Niederlage in Monte Carlo 2023 hatte Zverev bei Sky danach Medvedev sogar als „einen der unfairsten Spieler der Welt“ bezeichnet.

Medvedev konterte damit, dass Zverev in seiner eigenen Welt lebe und nach Niederlagen häufig seltsame Dinge sage. Es gebe andere faire Spieler, aber „Sascha ist nicht so ein Typ. Wenn er sagt, dass jemand nicht fair ist, dann sagst du: ‚Okay, toll. Schau dich mal im Spiegel an.‘"

Bösewicht Medvedev? Zverev im Netz verspottet

Für weitere Brisanz sorgte dann die Zverev gewidmete Episode der inzwischen eingestellten Netflix-Serie „Break Point“. In dieser wurde recht einseitig versucht, Medvedev als alleinigen Bösewicht darzustellen - auch wenn er zuletzt häufiger zu dieser Rolle neigte.

In einer Szene ist sogar zu sehen, wie Medvedev eine Erstrundenniederlage bei den French Open kassiert und es ist zu hören, wie der Deutsche über Karma spricht. Bis heute ist dieser Moment ein gern benutztes Meme auf Social Media, wenn Zverev eine Niederlage kassiert.