Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Tennis: Sinner bestätigt Beziehung mit Schumacher-Ex

Sinner bestätigt Beziehung

Jannik Sinner siegt in Wien und spricht danach erstmals über seine Beziehung.
Alexander Zverev steht im Finale des ATP-Turniers in Wien Jannik Sinner gegenüber. Der Titel bleibt der deutschen Nummer eins nach einem dramatischen Match jedoch verwehrt.
Vincent Wuttke
Jannik Sinner siegt in Wien und spricht danach erstmals über seine Beziehung.

Mit 3:6, 6:3 und 7:5 in einem dramatischen Finale gegen Alexander Zverev sicherte sich Jannik Sinner in Wien seinen nächsten Titel - und feierte diesen mit einer ganz besonderen Person. Denn der Italiener macht während der Siegerehrung seine Beziehung zu Laila Hasanovic öffentlich.

Die 24-Jährige saß in der Box der Nummer zwei der Weltrangliste und hörte genau zu, als Sinner sagte: „Danke an meine Familie, meine Freundin und alle, die mich zu Hause unterstützen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Laut Rai News fügte der Italiener auf der Pressekonferenz an: „Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen.“

Hasanovic war mit Mick Schumacher zusammen

Es ist das erste Mal, dass Sinner seine neue Partnerin öffentlich erwähnt. Bisher sprach er nicht über die Beziehung - obwohl diese in der Tennisszene schon länger ein offenes Geheimnis ist.

Die Dänin Hasanovic hatte in der Vergangenheit bereits einen prominenten Partner. Sie war zwei Jahre lang mit Mick Schumacher zusammen.

Sinner hatte von Mai 2024 an rund ein Jahr lang eine Beziehung mit der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaya.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite