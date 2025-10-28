Tennis: Sinner bestätigt Beziehung mit Schumacher-Ex

Mit 3:6, 6:3 und 7:5 in einem dramatischen Finale gegen Alexander Zverev sicherte sich Jannik Sinner in Wien seinen nächsten Titel - und feierte diesen mit einer ganz besonderen Person. Denn der Italiener macht während der Siegerehrung seine Beziehung zu Laila Hasanovic öffentlich.
Sinner bestätigt Beziehung
Die 24-Jährige saß in der Box der Nummer zwei der Weltrangliste und hörte genau zu, als Sinner sagte: „Danke an meine Familie, meine Freundin und alle, die mich zu Hause unterstützen.“
Laut Rai News fügte der Italiener auf der Pressekonferenz an: „Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen.“
Hasanovic war mit Mick Schumacher zusammen
Es ist das erste Mal, dass Sinner seine neue Partnerin öffentlich erwähnt. Bisher sprach er nicht über die Beziehung - obwohl diese in der Tennisszene schon länger ein offenes Geheimnis ist.
Die Dänin Hasanovic hatte in der Vergangenheit bereits einen prominenten Partner. Sie war zwei Jahre lang mit Mick Schumacher zusammen.
Sinner hatte von Mai 2024 an rund ein Jahr lang eine Beziehung mit der russischen Tennisspielerin Anna Kalinskaya.