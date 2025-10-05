Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Abbruch! Verletzter Sinner humpelt vom Court

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Abbruch! Sinner humpelt vom Court

Tennisstar Jannik Sinner wird in Shanghai jäh gestoppt. Der Titelverteidiger muss sein Drittrundenmatch verletzungsbedingt aufgeben.
Nach der Niederlage bei den US-Open gegen Carlos Alcaraz will Jannik Sinner sein Spiel verändern um besser zu werden.
SID
Tennisstar Jannik Sinner wird in Shanghai jäh gestoppt. Der Titelverteidiger muss sein Drittrundenmatch verletzungsbedingt aufgeben.

Eine Verletzung hat Tennisstar Jannik Sinner auf seiner Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters in Shanghai gestoppt. Der Weltranglistenzweite aus Italien musste in seinem Drittrundenmatch gegen Tallon Griekspoor (Niederlande) beim Stand von 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel aufgeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sichtbar wurden die Probleme beim vierten Spiel des dritten Satzes, das Sinner mit Schmerzen beendete und über den Court humpelte.

Der viermalige Grand-Slam-Champion hatte tags zuvor bei ebenfalls unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit in der zweiten Runde Daniel Altmaier (Kempen) mit 6:3, 6:3 ausgeschaltet.

Griekspoor trifft nun beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier auf Valentin Vacherot aus Monaco.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite