Abbruch! Verletzter Sinner humpelt vom Court

SID 05.10.2025 • 18:56 Uhr Tennisstar Jannik Sinner wird in Shanghai jäh gestoppt. Der Titelverteidiger muss sein Drittrundenmatch verletzungsbedingt aufgeben.

Eine Verletzung hat Tennisstar Jannik Sinner auf seiner Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters in Shanghai gestoppt. Der Weltranglistenzweite aus Italien musste in seinem Drittrundenmatch gegen Tallon Griekspoor (Niederlande) beim Stand von 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel aufgeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sichtbar wurden die Probleme beim vierten Spiel des dritten Satzes, das Sinner mit Schmerzen beendete und über den Court humpelte.