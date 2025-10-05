Abbruch! Verletzter Sinner humpelt vom Court

Eine Verletzung hat Tennisstar Jannik Sinner auf seiner Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters in Shanghai gestoppt. Der Weltranglistenzweite aus Italien musste in seinem Drittrundenmatch gegen Tallon Griekspoor (Niederlande) beim Stand von 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel aufgeben.
Abbruch! Sinner humpelt vom Court
Tennisstar Jannik Sinner wird in Shanghai jäh gestoppt. Der Titelverteidiger muss sein Drittrundenmatch verletzungsbedingt aufgeben.
Sichtbar wurden die Probleme beim vierten Spiel des dritten Satzes, das Sinner mit Schmerzen beendete und über den Court humpelte.
Der viermalige Grand-Slam-Champion hatte tags zuvor bei ebenfalls unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit in der zweiten Runde Daniel Altmaier (Kempen) mit 6:3, 6:3 ausgeschaltet.
Griekspoor trifft nun beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier auf Valentin Vacherot aus Monaco.