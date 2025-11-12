ATP-Finals: Zverev - Sinner live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 12.11.2025 • 17:30 Uhr Beim Saison-Abschluss der besten Tennis-Spieler des Jahres geht es für Alexander Zverev einmal mehr gegen den Italiener Jannik Sinner.

Vom 9. bis 16. November kämpfen die besten acht Spieler der Saison bei den ATP-Finals 2025 um den Titel.

Alexander Zverev ist mit einem Zweisatzsieg gegen Ben Shelton ins Turnier gestartet. Im zweiten Match aber wartet auf den Hamburger mit Titelverteidiger Jannik Sinner eine ungleich schwerere Aufgabe.

ATP-Finals 2025: So können Sie Zverev - Sinner heute live verfolgen

TV: Sky

Sky Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Weltranglistendritte aus Hamburg bestreitet gegen den Italiener am Mittwoch die zweite Einzelpartie des Tages (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Am Nachmittag schon treffen im anderen Match der Björn-Borg-Gruppe Shelton und Felix Auger-Aliassime aufeinander.

„Gegen Sinner erwarte ich ein sehr schweres Match, weil er der beste Spieler der Welt ist auf diesem Belag“, ließ Zverev keine Zweifel an der Favoritenrolle des Gegners. Aber: „Wenn ich zu 100 Prozent fit bin“, sagte der Hamburger, „dann kann ich eine Chance haben“.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale

In der Vierergruppe qualifizieren sich die beiden ersten für das Halbfinale am Wochenende. Er fühle sich „sehr gut“ und bereit für die kommenden Aufgaben, sagte Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewonnen hat.

Gegen den Südtiroler hat der 28-Jährige in insgesamt neun Duellen immerhin viermal die Oberhand behalten - die vergangenen vier Partien jedoch entschied Sinner allesamt für sich.