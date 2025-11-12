ATP-Finals: Zverev - Sinner live im TV, Stream & Ticker

Vom 9. bis 16. November kämpfen die besten acht Spieler der Saison bei den ATP-Finals 2025 um den Titel.
ATP Finals: Zverev im Topspiel
Alexander Zverev ist mit einem Zweisatzsieg gegen Ben Shelton ins Turnier gestartet. Im zweiten Match aber wartet auf den Hamburger mit Titelverteidiger Jannik Sinner eine ungleich schwerere Aufgabe.
ATP-Finals 2025: So können Sie Zverev - Sinner heute live verfolgen
- TV: Sky
- Stream: Sky
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Der Weltranglistendritte aus Hamburg bestreitet gegen den Italiener am Mittwoch die zweite Einzelpartie des Tages (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Am Nachmittag schon treffen im anderen Match der Björn-Borg-Gruppe Shelton und Felix Auger-Aliassime aufeinander.
„Gegen Sinner erwarte ich ein sehr schweres Match, weil er der beste Spieler der Welt ist auf diesem Belag“, ließ Zverev keine Zweifel an der Favoritenrolle des Gegners. Aber: „Wenn ich zu 100 Prozent fit bin“, sagte der Hamburger, „dann kann ich eine Chance haben“.
Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale
In der Vierergruppe qualifizieren sich die beiden ersten für das Halbfinale am Wochenende. Er fühle sich „sehr gut“ und bereit für die kommenden Aufgaben, sagte Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewonnen hat.
Gegen den Südtiroler hat der 28-Jährige in insgesamt neun Duellen immerhin viermal die Oberhand behalten - die vergangenen vier Partien jedoch entschied Sinner allesamt für sich.
Zverev traf Zverev zweimal innerhalb von einer Woche auf Sinner. Im Finale von Wien hatte er seinen Gegner beim 6:3, 3:6 und 5:7 am Rande einer Niederlage, nur sechs Tage später geriet er mit Knöchelproblemen im Halbfinale des Masters-Turniers von Paris beim 0:6, 1:6 gehörig unter die Räder.