ATP Finals: Traumfinale wegen Notfall unterbrochen

SID 16.11.2025 • 18:54 Uhr Das Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz muss unterbrochen werden. Auf der Tribüne benötigt ein Zuschauer medizinische Hilfe.

Wegen eines medizinischen Zwischenfalls und anschließenden Notarzteinsatzes auf der Tribüne ist das Endspiel der ATP Finals kurzzeitig unterbrochen worden.

Beim Spielstand von 2:1 für Carlos Alcaraz im ersten Satz des Duells mit Jannik Sinner verkündete der Schiedsrichter Renaud Lichtenstein die Pause.

Partie rund zehn Minuten unterbrochen

Die Spieler blieben auf dem Platz und warteten auf die Fortsetzung der Partie, während die Rettungskräfte auf der Tribüne erste Maßnahmen ergriffen.

Nach rund zehn Minuten wurde das Match fortgesetzt. Laut Informationen des Veranstalters handelte es sich bei der betroffenen Person um eine Frau, die im Anschluss an die Behandlung auf der Tribüne aus der Arena gebracht wurde. Sie habe sich nach kurzer Zeit wieder in einem stabilen Zustand befunden, hieß es.

Zwei Todesfälle bei den ATP Finals