Zwei Todesfälle überschatten ATP-Finals

SPORT1 10.11.2025 • 21:56 Uhr Die ATP-Finals werden von zwei Todesfällen überschattet. Für zwei Männer kommt jede Rettung zu spät.

Die ATP-Finals sind von zwei Todesfällen überschattet worden. Zwei Männer kollabierten bei dem Tennis-Event in Turin und verstarben kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Das berichtet unter anderem die Gazzetta dello Sport.

Es soll sich um einen 70-Jährigen und einen 78-Jährigen gehandelt haben, die Vorfälle ereigneten sich dabei unabhängig voneinander.

Zum ersten Notfall kam es am Morgen am Fan Village nahe der Inalpi Arena, zum zweiten auf den Zuschauerrängen während der Partie zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz.