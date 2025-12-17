Newsticker
Tennis-Hammer um Alcaraz!
Tennis-Hammer um Alcaraz!
Carlos Alcaraz sorgt mit einer sehr überraschenden Nachricht für Aufsehen in der Tenniswelt. Der Spanier verliert eine wichtige Bezugsperson.
Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero gehen nun getrennte Wege
© IMAGO/NurPhoto
Stefan Schnürle
17.12.2025 • 13:30 Uhr
