Ehrliche Worte von Kyrgios

SID 03.01.2026 • 09:49 Uhr Der frühere Wimbledon-Finalist wagt in Australien sein Comeback. Nach vielen Verletzungen ist ihm die Show wichtiger als Siege.

Der schillernde Tennisstar Nick Kyrgios hat vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour mit ehrlichen Worten über seine Karriere gesprochen.

„Am Ende werde ich wohl als Entertainer in Erinnerung bleiben und als jemand, der ein bisschen ein chaotisches Durcheinander war - aber letztlich eben ein Entertainer“, sagte der Australier vor seinem Start in Brisbane.

Tennis: Kyrgios nur noch Nummer 671 der Welt

Der frühere Wimbledon-Finalist, nach zahlreichen Verletzungen nur noch die Nummer 671 der Welt, wurde für das Turnier in Australien mit einer Wildcard ausgestattet und trifft auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic. Sein letztes ATP-Einzel liegt Monate zurück, seit 2023 kommt er nur auf sechs Matches.

„Ich habe keine Agenda und es ist mir egal, wie ich in der Rangliste stehe und welche Titel ich gewinne“, sagte Kyrgios, der kurz vor dem Jahreswechsel die belarussische Starspielerin Aryna Sabalenka in einem Showmatch in Dubai geschlagen hatte. „Ich will einfach nur durchkommen und mit meiner Leistung zufrieden sein.“

Kyrgios benötigt Wildcard für Australian Open

Trotz der langen Pause sei der 30-Jährige fit wie lange nicht mehr. „Wenn man bedenkt, wie viel ich im letzten Monat gereist bin und wie viel Tennis ich gespielt habe, könnte ich mich nicht besser fühlen“, sagte er.

Auch ein Start bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) steht im Raum - dafür wäre erneut eine Wildcard nötig. Ein konkretes Ziel für die kommenden Wochen formulierte Kyrgios nicht.