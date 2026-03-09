Indian Wells: Sinner folgt Zverev ins Achtelfinale

SID 09.03.2026 • 06:28 Uhr Beim Masters-Turnier in Indian Wells ist Jannik Sinner Alexander Zverev ins Achtelfinale gefolgt. Allerdings hatte die Nummer zwei der Welt gegen Denis Shapovalov zunächst Mühe.

Tennis-Superstar Jannik Sinner ist Alexander Zverev beim Masters-Turnier in Indian Wells ins Achtelfinale gefolgt. Der Weltranglistenzweite aus Italien setzte sich gegen den Kanadier Denis Shapovalov nach einiger Mühe letztlich souverän mit 6:3, 6:2 durch und trifft nun auf den brasilianischen Teenager Joao Fonseca.

Sinner geriet durch ein frühes Break in Rückstand. Der 22-Jährige reagierte jedoch prompt und drehte den ersten Satz mit zwei Breaks zu seinen Gunsten. „Es war eine sehr harte zweite Partie für mich. Er ist ein Spieler mit sehr hoher Qualität“, sagte Sinner, „ich bin sehr glücklich über die Leistung.“

Tennis: Aufstrebendes Talent wartet auf Sinner

Im zweiten Durchgang kontrollierte er das Geschehen von Beginn an und stellte früh auf 5:2, ehe er die Begegnung mit einem makellosen Aufschlagspiel beendete. „Ich habe versucht, an der Grundlinie solide zu bleiben, aber im zweiten Satz auch ein bisschen aggressiver zu sein“, erklärte Sinner.

Mit dem 19-jährigen Fonseca wartet nun ein aufstrebendes Talent auf Sinner, der in Kalifornien seinen ersten Titel im „Tennis Paradise“ anpeilt. Fonseca gilt als eines der spannendsten Versprechen der Tour und steht erstmals in der Runde der letzten 32 eines Masters.