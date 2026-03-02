Tennis: Hanfmann verpasst ersten ATP-Turniersieg

SID 02.03.2026 • 05:41 Uhr Hanfmann ist nah dran. Aber der Traum vom Turniersieg bleibt unerfüllt.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen ersten Titel auf der ATP-Tour auch im dritten Anlauf verpasst. Der Karlsruher verlor das Finale in Santiago de Chile gegen den Italiener Luciano Darderi 6:7 (6:8), 5:7. Schon 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte Hanfmann auf seinem Lieblingsbelag Sand ein Endspiel erreicht, auf einen Turniersieg muss er aber auch nach der Woche in Chile weiter warten.

Das Turnier in der Höhe der südamerikanischen Millionenstadt darf Hanfmann trotz der Niederlage als Erfolg verbuchen. Im Halbfinale hatte er überraschend den topgesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo geschlagen, im Finale aber erwies sich Darderi als eine Nummer zu groß. Gegen den Weltranglisten-21. hatte der deutsche Davis-Cup-Spieler schon 2023 und 2024 in Cordoba/Argentinien auf Sand verloren.