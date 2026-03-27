Zverev-Show! Jetzt wartet Sinner

SID 27.03.2026 • 04:01 Uhr In nur 65 Minuten setzt sich der deutsche Tennisstar Alexander Zverev beim ATP-Masters in Miami durch. In der Vorschlussrunde trifft er nun auf Jannik Sinner.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami souverän das Halbfinale erreicht. Der Hamburger setzte sich in nur 65 Minuten Spielzeit mit 6:1, 6:2 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (Nr. 18) durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Jannik Sinner.

Gegen den italienischen Weltranglistenzweiten hatte Zverev zuletzt im Halbfinale von Indian Wells ohne Chance mit 2:6, 4:6 verloren.

„Ich habe mich einfach gut gefühlt“, sagte Zverev, der seinen vierten Sieg in Serie gegen Cerundolo feierte: „Ich habe das ganze Jahr über davon gesprochen, dass ich versuche, aggressiver zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass es heute perfekt geklappt hat.“

Durch den Erfolg erreichte der Tokio-Olympiasieger zum ersten Mal überhaupt in derselben Saison sowohl in Indian Wells als auch in Miami das Halbfinale.

Zverev hofft auf „anderes Ergebnis“ gegen Sinner

Mit dem Duell gegen Sinner, der 6:2, 6:2 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe (Nr. 19) gewann, stehe nun „die härteste Prüfung an“, sagte Zverev: „Ich freue mich darauf. Ich fühle mich ziemlich gut, hoffentlich bleibt das so.“

Sinner und er hätten „in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten einige sehr knappe Spiele“ gehabt, sagte Zverev: „Alle gingen zu seinen Gunsten aus, daher hoffe ich einfach auf ein anderes Ergebnis. In Indian Wells habe ich ein schlechtes Spiel gemacht.“