ATP-Turnier in München: Altmaier folgt Zverev ins Achtelfinale

SID 14.04.2026 • 17:20 Uhr Von sechs deutschen Trennisprofis überstehen nur zwei die erste Runde. Die Nachwuchshoffnungen scheitern.

Von den sechs deutschen Tennisprofis haben beim ATP-Turnier in München nur Alexander Zverev und Daniel Altmaier die erste Runde überstanden. Nachdem der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger Zverev mit einem mühevollen 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) ins Achtelfinale einzogen war, machte Altmaier mit Marin Cilic kurzen Prozess: In 68 Minuten besiegte der Kempener den 37 Jahre alten US-Open-Sieger von 2014 6:2, 6:3. Er trifft nun auf den Slowaken Alex Molcan, der 6:4, 6:2 gegen den an Nummer drei gesetzen Kasachen Alexander Bubik gewann.

Altmaier siegt in München

Zwei deutsche Nachwuchshoffnungen scheiterten nach starken Auftritten: Davis-Cup-Spieler Justin Engel (18), Nummer 184 der Weltrangliste, verlor gegen den 106 Plätze besser klassierten Vit Kopriva aus Tschechien 3:6, 7:5, 2:6. Der gleichaltrige Berliner Diego Dedura unterlag dem an Nummer vier gesetzten Italiener Flavio Cobolli in seinem erst vierten Match auf der ATP-Tour 4:6, 5:7. Marko Topo (22), konnte dem Belgier Zizou Bergs beim 1:6, 4:6 dagegen nur im zweiten Satz etwas Gegenwehr leisten.