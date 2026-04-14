ATP-Turnier in München: Altmaier folgt Zverev ins Achtelfinale

Von den sechs deutschen Tennisprofis haben beim ATP-Turnier in München nur Alexander Zverev und Daniel Altmaier die erste Runde überstanden. Nachdem der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger Zverev mit einem mühevollen 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) ins Achtelfinale einzogen war, machte Altmaier mit Marin Cilic kurzen Prozess: In 68 Minuten besiegte der Kempener den 37 Jahre alten US-Open-Sieger von 2014 6:2, 6:3. Er trifft nun auf den Slowaken Alex Molcan, der 6:4, 6:2 gegen den an Nummer drei gesetzen Kasachen Alexander Bubik gewann.
Deutscher Profi folgt Zverev
Von sechs deutschen Trennisprofis überstehen nur zwei die erste Runde. Die Nachwuchshoffnungen scheitern.
Altmaier siegt in München
Zwei deutsche Nachwuchshoffnungen scheiterten nach starken Auftritten: Davis-Cup-Spieler Justin Engel (18), Nummer 184 der Weltrangliste, verlor gegen den 106 Plätze besser klassierten Vit Kopriva aus Tschechien 3:6, 7:5, 2:6. Der gleichaltrige Berliner Diego Dedura unterlag dem an Nummer vier gesetzten Italiener Flavio Cobolli in seinem erst vierten Match auf der ATP-Tour 4:6, 5:7. Marko Topo (22), konnte dem Belgier Zizou Bergs beim 1:6, 4:6 dagegen nur im zweiten Satz etwas Gegenwehr leisten.
Am ersten Turniertag war bereits Yannick Hanfmann gescheitert.