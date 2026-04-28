Matchball um 1.21 Uhr: Zverev im Viertelfinale von Madrid

SID 29.04.2026 • 01:23 Uhr Alexander Zverev bleibt auch deutlich nach Mitternacht konzentriert und zieht ins Viertelfinale beim ATP-Masters ein.

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters in Madrid im Viertelfinale. Der deutsche Tennisstar setzte sich zu später Stunde in der Runde der letzten 16 gegen den Tschechen Jakub Mensik mit 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 durch, um 1.21 Uhr verwandelte der Weltranglistendritte seinen ersten Matchball mit einem Ass und riss die Arme nach oben. Körperliche Probleme wie im Match zuvor waren bei Zverev nicht ersichtlich.

Im Duell um den Einzug ins Halbfinale bekommt es Zverev mit Flavio Cobolli zu tun. Der an Position zehn gesetzte Italiener hatte den Hamburger zuletzt beim Turnier in München in der Vorschlussrunde mit einer überragenden Leistung ausgeschaltet. Die beiden Duelle zuvor hatte Zverev gewonnen.

Nachdem er in der Runde zuvor gegen den Franzosen Térence Atmane noch über körperliche Probleme geklagt hatte, wirkte Zverev im ersten Duell mit dem 20-jährigen Mensik auf der ATP-Tour erholt – trotz des späten Beginns um 23.03 Uhr. Zverev sicherte sich sofort ein Break, das zum Gewinn des ersten Durchgangs reichte.

Im zweiten Satz entwickelte sich das erwartet schwere Match, der an Position 23 gesetzte Tscheche brachte vor allem seine Aufschlagsspiele konsequent durch und agierte auch im Tie Break offensiver. Im dritten Durchgang hatte Zverev kurzzeitig mit einem Sandkorn im Auge zu kämpfen, holte dann beim Stand von 4:3 aber das entscheidende Break.

In den vergangenen drei Jahren war Zverev stets im Achtelfinale gescheitert. 2022 hatte der Hamburger das Finale erreicht, seinen dritten Titel in der Caja Magica nach 2021 und 2018 aber verpasst. In Madrid bereitet sich der Tokio-Olympiasieger auf den Sandplatz-Höhepunkt French Open (24. Mai bis 7. Juni) vor.