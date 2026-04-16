Tennis-Star jetzt Bayern-Fan - Spektakel nach

Prominenter Besuch in der Allianz Arena: Beim dramatischen 4:3-Sieg des FC Bayern gegen Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale saßen auch Tennis-Stars wie Alexander Zverev, Ben Shelton (USA) und Flavio Cobolli (Italien) auf der Tribüne.
Tennis-Star jetzt „großer Bayern-Fan“
SPORT1 erwischte Shelton nach Spielende in den Katakomben des Stadions: Der US-Amerikaner sprach dabei von einem „verrückten Spiel“. Durch den furiosen Sieg gegen die Königlichen haben die Münchner wohl auch einen neuen berühmten Anhänger gewonnen. „Ich bin jetzt ein großer Bayern-Fan“, sagte Shelton zumindest.
Tennis-Star schwärmt: „Das Tor am Ende war verrückt“
Der 23-Jährige weilt momentan für die BMW Open in der bayerischen Landeshauptstadt.
Beim Turnier gewann Shelton am Mittwoch mit 6:4, 7:6 (10:8) gegen den Belgier Alexander Blockx und zog somit ins Viertelfinale der Sandplatz-Veranstaltung ein. Am Abend ging es dann noch in die Allianz Arena.
Vor allem der 4:3-Siegtreffer von Michael Olise (90+4.) schien den US-Star begeistert zu haben: „So den Sieg einzufahren … das Tor am Ende war verrückt“, schwärmte Shelton. Er sei sehr glücklich, beim Spiel dabei gewesen zu sein.
Seine Begeisterung für den FC Bayern begann bereits im Vorjahr. Damals verfolgte er am Rande der BMW Open das Münchner Duell mit dem BVB. Danach ahmte Shelton bei einer seiner Partien sogar den Jubel von Olise nach.
BMW Open: Shelton trifft auf Shootingstar Fonseca
Am Freitag trifft der Weltranglisten-Achte in seinem Viertelfinale dann auf den Brasilianer Joao Fonseca.
Im Vorjahr hatte Shelton das Finale der BMW Open gegen Zverev verloren. Sollten beide ihre weiteren Matches gewinnen, könnten der selbsterklärte Neu-Bayern-Fan Shelton und der altbekannte FCB-Anhänger Zverev erneut im Endspiel aufeinandertreffen.