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Dritte Djokovic-Absage nacheinander

Dritte Djokovic-Absage nacheinander

Der 38 Jahre alte Serbe Novak Djokovic sagt verletzungsbedingt zum dritten Mal nacheinander seine Teilnahme an einem ATP-Masters ab.
Novak Djokovic bei seiner Niederlage in Indian Wells
Novak Djokovic bei seiner Niederlage in Indian Wells
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CLIVE BRUNSKILL
SID
Der 38 Jahre alte Serbe Novak Djokovic sagt verletzungsbedingt zum dritten Mal nacheinander seine Teilnahme an einem ATP-Masters ab.

Eine Rückkehr von Novak Djokovic auf die Tennis-Tour ist weiter ungewiss. Am Freitag sagte der Grand-Slam-Rekordsieger seine Teilnahme am ATP-Masters in Madrid (22. April bis 3. Mai) ab.

„Ich werde in diesem Jahr leider nicht teilnehmen können. Ich setze meine Genesung fort, um bald zurück zu sein“, teilte der 38 Jahre alte Serbe bei X mit.

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Es ist die dritte Absage nacheinander von Djokovic. Er hatte zuvor schon auf einen Start bei den Masters-Turnieren in Miami und Monte Carlo verzichtet. Der Weltranglistenvierte laboriert weiter an einer Schulterverletzung.

Kaum Vorbereitung: Djokovic drohen harte French Open

Zuletzt hatte er beim Masters in Indian Wells Anfang März das Achtelfinale erreicht. Dort verlor er in drei Sätzen gegen den Briten Jack Draper.

Seit Jahresbeginn hat Djokovic erst neun Matches bestritten. Dabei verlor er unter anderem das Finale der Australian Open gegen Carlos Alcaraz. In der Vorbereitung auf die French Open in Paris (ab 24. Mai) könnte er noch beim Masters in Rom (ab 6. Mai) oder beim Turnier in Hamburg (ab 13. Mai) teilnehmen.

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