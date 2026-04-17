Tennis heute live: Zverev - Cerundolo in München im TV, Stream, Ticker

SPORT1 17.04.2026 • 09:30 Uhr Tennis-Star Alexander Zverev will seinem vierten Titel in München näherkommen. So können Sie das Viertelfinale gegen Francisco Cerúndolo heute im TV verfolgen.

Alexander Zverev peilt seinen vierten Titel beim ATP-Turnier München an und trifft am Freitag im Viertelfinale auf den Argentinier Francisco Cerúndolo. Das Match ist um 12.10 Uhr auf dem Centre Court angesetzt.

Gegen Cerúndolo, ahnte Zverev nach seinem Zweitrundensieg gegen Gabriel Diallo, „wird es ein spannenderes Match werden“.

Tennis heute live: So verfolgen Sie Zverev – Cerúndolo in München

TV: Sky

Sky Stream: Wow, Joyn

Wow, Joyn Ticker: –

Tatsächlich hat der 28 Jahre alte Hamburger die letzten vier von insgesamt sieben Matches gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier ohne Satzverlust gewonnen – die drei vorhergehenden auf Sand allerdings allesamt verloren.

„Er ist ein super Spieler auf dem Belag, schweres Match, schwerer Gegner“, sagte Zverev über das Duell mit der Nummer 19 der Weltrangliste.