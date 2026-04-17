Tennis heute live: Zverev - Cerundolo in München im TV, Stream, Ticker

Alexander Zverev peilt seinen vierten Titel beim ATP-Turnier München an und trifft am Freitag im Viertelfinale auf den Argentinier Francisco Cerúndolo. Das Match ist um 12.10 Uhr auf dem Centre Court angesetzt.
Zverev peilt Halbfinale an
Gegen Cerúndolo, ahnte Zverev nach seinem Zweitrundensieg gegen Gabriel Diallo, „wird es ein spannenderes Match werden“.
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Tatsächlich hat der 28 Jahre alte Hamburger die letzten vier von insgesamt sieben Matches gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier ohne Satzverlust gewonnen – die drei vorhergehenden auf Sand allerdings allesamt verloren.
„Er ist ein super Spieler auf dem Belag, schweres Match, schwerer Gegner“, sagte Zverev über das Duell mit der Nummer 19 der Weltrangliste.
Der Hamburger, der nach dem Scheitern von Daniel Altmaier als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten ist, hatte das Viertelfinale am Donnerstag souverän klar gemacht. Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in nur 73 Minuten 6:1, 6:2.