Auch das Wetter passt: Zverev im Viertelfinale von München

SID 16.04.2026 • 15:58 Uhr Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger dominiert den Kanadier Gabriel Diallo und ist als letzter von sechs Deutschen noch im Turnier.

Sonnenschein, moralische Unterstützung vom FC Bayern und ein souveräner Sieg: An einem Tag ganz nach seinem Geschmack ist Alexander Zverev beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen.

Der an Nummer eins gesetzte Titelverteidiger besiegte den Kanadier Gabriel Diallo in nur 73 Minuten 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. Nach dem Scheitern von Daniel Altmaier ist Zverev als einziger von zunächst sechs Deutschen noch im Einzel-Wettbewerb vertreten.

„Es war nicht so spannend wie gestern in der Allianz Arena“, sagte Zverev mit Anspielung auf das Bayern-Spiel gegen Real Madrid am Vorabend: „Ich freue mich, wieder im Viertelfinale zu sein, morgen wird es ein spannenderes Match werden.“

Zverev siegt vor den Augen von Kimmich und Gnabry

Nachdem sich Zverev in seinem Auftaktmatch bei kühler Witterung erst nach drei Sätzen gegen den Serben Miomir Kecmanovic durchgesetzt hatte, passte gegen die Nummer 37 der Weltrangliste von Beginn nicht nur das Wetter: Der Hamburger, der in seiner Box von den Bayern-Spielern Serge Gnabry und Joshua Kimmich unterstützt wurde, riss das Match bei milden 17 Grad schnell an sich und dominierte es über weite Strecken, ohne an seine Leistungsgrenze gehen zu müssen. Der 24 Jahre Diallo hatte dabei auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen: Nach dem ersten Satz wurde er von einem Physiotherapeuten am Rücken behandelt.

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Einen Tag nach seinem Besuch beim spannenden Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Real Madrid gelang Zverev sein 22. Sieg in München. Häufiger gewonnen hat auf der Anlage des MTTC Iphitos nur der dreimalige Turniersieger Philipp Kohlschreiber (35), den Zverev mit seinem vierten Titel nach 2017, 2018 und 2025 als dann alleiniger Rekordhalter überholen kann. Es war zugleich sein 100. Sieg auf seinem Lieblingsbelag Sand in diesem Jahrtausend – mehr haben nur der Däne Holger Rune und der Spanier Carlos Alcaraz.