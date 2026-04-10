Tennis: Rune-Comeback nach schwerer Verletzung

Holger Rune geht derzeit durch die schwierigste Phase seiner jungen Karriere, doch bald hat der dänische Tennisprofi wohl das Schlimmste überstanden. Nach seinem Achillessehnenriss im vergangenen Oktober will der einstige Schützling von Boris Becker auf die Tour zurückkehren – beim ATP-Turnier in Hamburg.
Rune-Comeback nach Verletzung
Tennis-Star Holger Rune will in Hamburg sein Comeback feiern. Der einstige Schützling von Boris Becker riss sich im vergangenen Jahr die Achillessehne.
Holger Rune kehrt auf den Court zurück
© TT NEWS AGENCY/SID/ANDERS WIKLUND
„Die harte Arbeit beginnt in Hamburg“, wurde Rune in der Mitteilung des Veranstalters zitiert. Er könne es „kaum erwarten“, nach Hamburg zurückzukehren „und die Atmosphäre vor Ort nach so einer langen Pause endlich wieder zu erleben“, so der 22-Jährige.
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Tennis: Auch Zverev startet in Hamburg
Neben Rune steht auch der deutsche Topspieler Alexander Zverev im Aufgebot für das Turnier, das ab 17. Mai am Hamburger Rothenbaum ausgetragen wird und von zahlreichen Profis auch als Vorbereitung für die French Open im Anschluss genutzt wird.
Rune hatte sich die schwere Verletzung im Oktober beim ATP-Turnier in Stockholm zugezogen. Anschließend musste er operiert werden und in eine lange Reha-Phase starten.