Tennis: Struff sagt Teilnahme in München ab

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat kurz vor seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb krankheitsbedingt absagen müssen.
Struff sagt Teilnahme in München ab
Der 35 Jahre alte Sieger von 2024, der dank einer Wildcard einen Platz im Hauptfeld bekommen hatte, hätte am ersten Hauptrundentag gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundulo spielen sollen. Für Struff, der am Samstag noch mit dem an Nummer zwei gesetzten Ben Shelton (USA) trainiert hatte, rückt der Inder Sumit Nagal als „Lucky Loser“ nach.
Tennis: Tritt Struff im Doppel an?
Struff, der im vergangenen Jahr als Titelverteidiger in München gegen Cerundolo in der ersten Runde ausgeschieden war, hat bei dem mit 2,56 Millionen Euro dotierten 500er-Turnier mit Partner Yannick Hanfmann auch für das Doppel gemeldet.
Sein Rückzug gilt vorerst nur für das Einzel. Das deutsche Duo träfe in der ersten Runde auf die an Nummer drei gesetzten Andre Goransson/Evan King (Schweden/USA).
Titelverteidiger Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.