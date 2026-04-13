Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Tennis: Struff sagt Teilnahme in München ab

Struff sagt Teilnahme in München ab

Bittere Nachricht für Jan-Lennard Struff. Der 35-Jährige muss seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb des ATP-Turniers in München absagen.
Jan-Lennard Struff beim Training am Samstag
Jan-Lennard Struff beim Training am Samstag
© picture-alliance/SID/Philippe Ruiz
SID
Bittere Nachricht für Jan-Lennard Struff. Der 35-Jährige muss seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb des ATP-Turniers in München absagen.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat kurz vor seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb krankheitsbedingt absagen müssen.

Der 35 Jahre alte Sieger von 2024, der dank einer Wildcard einen Platz im Hauptfeld bekommen hatte, hätte am ersten Hauptrundentag gegen den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerundulo spielen sollen. Für Struff, der am Samstag noch mit dem an Nummer zwei gesetzten Ben Shelton (USA) trainiert hatte, rückt der Inder Sumit Nagal als „Lucky Loser“ nach.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Tennis: Tritt Struff im Doppel an?

Struff, der im vergangenen Jahr als Titelverteidiger in München gegen Cerundolo in der ersten Runde ausgeschieden war, hat bei dem mit 2,56 Millionen Euro dotierten 500er-Turnier mit Partner Yannick Hanfmann auch für das Doppel gemeldet.

Sein Rückzug gilt vorerst nur für das Einzel. Das deutsche Duo träfe in der ersten Runde auf die an Nummer drei gesetzten Andre Goransson/Evan King (Schweden/USA).

Titelverteidiger Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktmatch auf den Serben Miomir Kecmanovic.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite