Tennis: Zverev schlägt in Stuttgart auf

SID 21.04.2026 • 12:55 Uhr Im Vorjahr schaffte es der Hamburger in Stuttgart bis ins Finale. Im Juni kehrt er nach Baden-Württemberg zurück.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev schlägt zur Vorbereitung auf das Rasen-Highlight in Wimbledon im Sommer wieder in Stuttgart auf.

Das verkündete der Weltranglistendritte in einer Videobotschaft auf dem Instagram-Account des Turniers (6. bis 14. Juni). Im Vorjahr hatte Zverev dort seinen ersten ATP-Titel auf Rasen knapp durch eine Finalniederlage gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verpasst.

Wimbledon-Vorbereitung für Deutschlands Nummer eins

„Ich freue mich riesig, wieder in Stuttgart bei den BOSS Open dabei zu sein. Ich freue mich auch riesig auf die Fans und auf die Atmosphäre. Ich kann es kaum erwarten, euch alle dort wieder auf dem Centre Court zu sehen – bis bald“, sagte Zverev. Auch der Weltranglistensiebte Fritz hat wieder für das Turnier gemeldet. Aus deutscher Sicht schlagen zudem Routinier Jan-Lennard Struff und Nachwuchshoffnung Justin Engel in Stuttgart auf.