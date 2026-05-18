Was war das denn? Skurriler Hosen-Eklat bei Tennis-Turnier in Hamburg

Julius Schamburg 18.05.2026 • 16:37 Uhr Corentin Moutet verliert beim Turnier in Hamburg die Nerven. Der Franzose ist für seine skandalträchtigen Aktionen zwar schon bekannt, überrascht aber immer wieder aufs Neue.

Tennis-Rüpel Corentin Moutet hat mal wieder die Contenance verloren – und beim ATP-Turnier in Hamburg für eine skurrile Szene gesorgt.

Bei seiner Erstrundenniederlage gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (4:6, 4:6) verlor der sichtlich frustrierte Franzose beim Stand von 2:3 im ersten Satz die Nerven.

Tennis: Moutet sorgt für Lacher im Publikum

Erst schmiss der 27-Jährige wutentbrannt seinen Schläger weg, dann zog er plötzlich seine Hose herunter und streckte den Zuschauern seinen Po entgegen.

Die Zuschauer begannen zu lachen, Davidovich Fokina ignorierte die verrückte Szene und schien sich nicht weiter daran zu stören.

Der Spanier gewann das Match auch letztlich souverän in zwei Sätzen. Er trifft in der nächsten Runde auf den Australier Alex de Minaur.

Ausgerechnet Rafael Nadal ist sein Vorbild