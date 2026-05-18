Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Was war das denn? Skurriler Hosen-Eklat bei Tennis-Turnier in Hamburg

Skurriler Hosen-Eklat in Hamburg

Corentin Moutet verliert beim Turnier in Hamburg die Nerven. Der Franzose ist für seine skandalträchtigen Aktionen zwar schon bekannt, überrascht aber immer wieder aufs Neue.
Das Match zwischen Corentin Moutet und Juncheng Shang wird den Zuschauern der Madrid Open wohl noch länger im Gedächtnis bleiben. Vor allem der Franzose stand des Öfteren auf kuriose Art und Weise im Mittelpunkt.
Julius Schamburg
Corentin Moutet verliert beim Turnier in Hamburg die Nerven. Der Franzose ist für seine skandalträchtigen Aktionen zwar schon bekannt, überrascht aber immer wieder aufs Neue.

Tennis-Rüpel Corentin Moutet hat mal wieder die Contenance verloren – und beim ATP-Turnier in Hamburg für eine skurrile Szene gesorgt.

Bei seiner Erstrundenniederlage gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (4:6, 4:6) verlor der sichtlich frustrierte Franzose beim Stand von 2:3 im ersten Satz die Nerven.

Tennis: Moutet sorgt für Lacher im Publikum

Erst schmiss der 27-Jährige wutentbrannt seinen Schläger weg, dann zog er plötzlich seine Hose herunter und streckte den Zuschauern seinen Po entgegen.

Die Zuschauer begannen zu lachen, Davidovich Fokina ignorierte die verrückte Szene und schien sich nicht weiter daran zu stören.

Der Spanier gewann das Match auch letztlich souverän in zwei Sätzen. Er trifft in der nächsten Runde auf den Australier Alex de Minaur.

Ausgerechnet Rafael Nadal ist sein Vorbild

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev hatte für das Heimturnier in Hamburg abgesagt.

Moutet hatte in der Vergangenheit immer wieder für Skandale und Skandälchen gesorgt. Umso überraschender ist, dass sein Vorbild der wenig skandalträchtige Rafael Nadal ist, der anders als Moutet keine Schläger durch die Gegend wirft.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite