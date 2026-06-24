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Aufgabe: Altmaier verpasst Viertelfinaleinzug in Eastbourne

Schmerzhaftes Aus für Altmaier

Nach seiner Halbfinalteilnahme in Halle rutscht der 27-Jährige in Eastbourne aus und gibt auf.
Streckte sich: Daniel Altmaier
Streckte sich: Daniel Altmaier
© AFP/SID/CARMEN JASPERSEN
SID
Nach seiner Halbfinalteilnahme in Halle rutscht der 27-Jährige in Eastbourne aus und gibt auf.

Aus im Achtelfinale: Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Eastbourne einen weiteren Erfolg schmerzhaft verpasst. Der Kempener, der in Halle/Westfalen zuletzt das Halbfinale erreicht hatte, musste gegen den Belgier Zizou Bergs nach einem Ausrutscher beim Stand von 3:6, 2:3 verletzungsbedingt aufgeben. Seinen nächsten Auftritt will Altmaier beim Klassiker in Wimbledon haben, der am Montag beginnt.

Nachdem Altmaier das Gleichgewicht verlor, wurde er auf dem Boden liegend behandelt. Die Ärzte untersuchten während der medizinischen Unterbrechung das Knie und die Hüfte des drittbesten deutschen Tennisprofis. Kurz danach gab er auf.

Zuletzt hatte sich der 27-Jährige auf Rasen erfolgreich präsentiert. Die Zusammenarbeit mit Dustin Brown, den Altmaier für die Rasensaison in sein Team geholt hat, trug erste Früchte. In der Weltrangliste rückte er nach den erfolgreichen Auftritten vor heimischem Publikum in Halle auf Platz 59 vor.

In Eastbourne ließ Altmaier als einziger deutscher Teilnehmer gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic einen Auftakterfolg folgen. Gegen Bergs kam er mit seinem Spiel allerdings nicht durch und erlebte dann ein bitteres Ende.

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