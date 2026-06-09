Tennis: Vierter Matchball sitzt! Hanfmann erreicht Achtelfinale

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Stuttgart als erster deutscher Spieler ins Achtelfinale eingezogen.
Hanfmann erreicht Achtelfinale
Nach einem engen Match steht der Routinier am Weissenhof unter den letzten 16.
Yannick Hanfmann im Erstrundenspiel von Stuttgart
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Beim Start in die Rasensaison setzte sich der 34 Jahre alte Karlsruher gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) durch – allerdings erst mit dem vierten Matchball.
Vier deutsche Profis dabei – Zverev lässt nach Coup aus
In der Runde der letzten 16 trifft Hanfmann auf den Italiener Mattia Bellucci.
Neben Hanfmann stehen vier weitere deutsche Profis am Weissenhof im Hauptfeld. French-Open-Sieger Alexander Zverev hatte seinen Start angesichts der Belastungen der vergangenen Tage abgesagt.