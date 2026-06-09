Tennis: Vierter Matchball sitzt! Hanfmann erreicht Achtelfinale

SID 09.06.2026 • 13:04 Uhr Nach einem engen Match steht der Routinier am Weissenhof unter den letzten 16.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Stuttgart als erster deutscher Spieler ins Achtelfinale eingezogen.

Beim Start in die Rasensaison setzte sich der 34 Jahre alte Karlsruher gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) durch – allerdings erst mit dem vierten Matchball.

Vier deutsche Profis dabei – Zverev lässt nach Coup aus

In der Runde der letzten 16 trifft Hanfmann auf den Italiener Mattia Bellucci.