Kyrgios nach Comeback emotional: "Für solche Momente spiele ich noch"

SID 09.06.2026 • 21:19 Uhr Nick Kyrgios überzeugt bei seinem nächsten Comeback-Versuch. Der einstige Wimbledon-Finalist zeigt sich emotional.

Tennisstar Nick Kyrgios hat nach langer Verletzungskrise endlich wieder ein Erfolgserlebnis auf der Tour gefeiert.

In der ersten Runde des ATP-Turniers in Stuttgart setzte der einstige Wimbledonfinalist aus Australien ein Ausrufezeichen und schlug den französischen Weltranglisten-36. Corentin Moutet nach einer starken Leistung mit 6:3, 6:4.

Kyrgios: „Beudetet mir viel“

„Das ist ziemlich emotional. Ich hatte viele Operationen. Hierherzukommen, die Liebe zu spüren und Tennis auf hohem Niveau zu spielen, bedeutet mir viel“, sagte Rasenexperte Kyrgios, der das Match dominierte und nur 67 Minuten für seinen Sieg benötigte.

„Ich freue mich darüber, wie ich gespielt habe und wie sich mein Körper anfühlt. Ich musste hart arbeiten. Aber für solche Momente spiele ich noch“, fuhr Kyrgios fort.

Im Achtelfinale wartet nun ein Duell mit dem japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro.

Kyrgios will in Wimbledon konkurrieren

Kyrgios hatte eine Wildcard für das Turnier in Stuttgart erhalten, auch in Halle und auf Mallorca darf er aufschlagen. 2022 war er beim Rasen-Klassiker in Wimbledon bis ins Finale gestürmt, in diesem Jahr will er in konkurrenzfähiger Verfassung dorthin zurückkehren.