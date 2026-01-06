Newsticker
Missglücktes Comeback für Kyrgios

Der Australier verliert sein erstes ATP-Einzel seit März in zwei Sätzen. Er hofft noch auf eine Wildcard für die Australian Open.
Nick Kyrgios sieht sich vor seinem Comeback auf der ATP Tour unter keinem Beweiszwang. Nach vielen Verletzungen wolle der Australier den Moment genießen und vor allem den Fans eine Show bieten.
SID
Missglücktes Comeback nach langer Pause: Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios ist bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour früh ausgeschieden. Rund eine Woche nach seinem Sieg beim vielbeachteten „Battle of the Sexes“ gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka unterlag der Australier in Brisbane in der ersten Runde dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 3:6, 4:6. Für den lange verletzten Kyrgios war es das erste offizielle Match seit März.

Kyrgios war „ein bisschen ein chaotisches Durcheinander“

Im Vorfeld des Turniers hatte der frühere Wimbledon-Finalist mit ehrlichen Worten über seine Karriere gesprochen. „Am Ende werde ich wohl als Entertainer in Erinnerung bleiben und als jemand, der ein bisschen ein chaotisches Durcheinander war – aber letztlich eben ein Entertainer“, sagte der 30-Jährige. Nach zahlreichen Verletzungen ist Kyrgios nur noch die Nummer 671 der Weltrangliste; in Brisbane trat er mit einer Wildcard an. Es war erst sein siebtes ATP-Einzel seit 2023.

Kyrgios, der kurz vor dem Jahreswechsel die Belarussin Sabalenka in einem Showmatch in Dubai in zwei Sätzen bezwungen hatte, hofft noch auf einen Start bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) in Melbourne - benötigt dafür jedoch erneut eine Wildcard.

