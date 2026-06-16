Nach French-Open-Triumph: Zverev mit wackligem ersten Sieg

SID 16.06.2026 • 17:27 Uhr Nach dem Auftakterfolg im Doppel tut sich der Grand-Slam-Champion im Einzel von Halle schwer. Im Achtelfinale gibt es ein deutsches Duell.

French-Open-Champion Alexander Zverev hatte Probleme mit der Umstellung auf Rasen, in Halle gewann er aber dennoch das erste Einzel-Match nach seinem Grand-Slam-Triumph: Bei dem ATP-Turnier in Westfalen setzte sich der 29-Jährige in Runde eins mit 6:3, 4:6, 6:2 gegen den Tschechen Vit Kopriva durch.

Im Achtelfinale kommt es für den an Position eins gesetzten Hamburger zum deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der 34 Jahre alte Karlsruher hatte zuvor überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca aus Brasilien gewonnen.

Zverev stand in Halle bereits zwei Mal im Endspiel. 2016 unterlag er Florian Mayer, 2017 scheiterte er an Rekordchampion Roger Federer.

Tennis: Cobolli scheitert schon in erster Runde

Eine Neuauflage des Finals von Paris ist bereits nicht mehr möglich – der Italiener Flavio Cobolli schied am Montag in der ersten Runde gegen Francis Tiafoe (USA) aus.

Mit dem Auftaktsieg in Halle hat Zverev seine Bilanz von 17:1 in Erstrundenpartien in den letzten 52 Wochen ausgebaut, die einzige Auftaktniederlage kassierte er gegen den Franzosen Arthur Rinderknech in der ersten Runde von Wimbledon 2025.

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