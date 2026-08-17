Tennis live: Alexander Zverev beim Masters von Cincinnati im TV, Stream, Ticker

SPORT1 17.08.2026 • 21:00 Uhr Alexander Zverev will beim Masters von Cincinnati in die nächste Runde einziehen. Jetzt trifft er auf einen Franzosen.

Alexander Zverev hat seine erste Hürde beim ATP-Masters in Cincinnati genommen und peilt nun den Einzug ins Achtelfinale an.

In der dritten Runde wartet ein unangenehmer Gegner: Zverev auf den Franzosen Terence Atmane, der im vergangenen Jahr das Halbfinale in Cincinnati erreichte und seinen Platz in Runde drei diesmal durch einen Sieg gegen Tomas Martin Etcheverry sicherte. Das Match steigt in der Nacht auf Dienstag (ca. 1 Uhr MEZ).

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Der als Nummer eins gesetzte French-Open-Sieger Zverev gewann sein Auftaktmatch gegen den Briten Cameron Norrie erst tief in der Nacht mit 3:6, 6:3, 6:3. Für den Sieg benötigte der Hamburger 2:35 Stunden und verwandelte den Matchball erst um 2:15 Uhr Ortszeit.

Kann Zverev die Absenz von Sinner und Alcaraz nutzen?

Für Zverev bietet die vorletzte Station des nordamerikanischen Hartplatz-Swings die Chance auf die perfekte Generalprobe vor den US Open 2026.

Weil sowohl Jannik Sinner wegen Knieproblemen als auch der seit April verletzte Titelverteidiger Carlos Alcaraz fehlen, hat der Deutsche die Chance auf einen Coup kurz vor New York – als Nummer eins der Setzliste.

Der 29-Jährige hat bereits sieben Masters-1000-Titel gesammelt, wartet allerdings seit den Rolex Paris Masters 2024 auf einen weiteren Erfolg auf dieser Ebene. In Cincinnati selbst könnte er an alte Erfolge anknüpfen, schließlich holte er sich 2021 bereits den Titel am Lindner Family Tennis Center.