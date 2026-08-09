US Open in Gefahr? Verletzung bremst Sinner aus

SID 09.08.2026 • 18:29 Uhr Kann Jannik Sinner bei den US Open an den Start gehen? Der Weltranglistenerste hat wenige Wochen vor dem Grand Slam mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und sagt für Cincinnati ab.

Wimbledon-Sieger Jannik Sinner hat vor den US Open mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und seine Teilnahme am Masters in Cincinnati (11. bis 24. August) abgesagt. Wie der Turnierveranstalter am Sonntag bekannt gab, verzichtet der Weltranglistenerste aufgrund einer Verletzung im rechten Knie auf die Generalprobe in Ohio für den letzten Grand Slam des Jahres.

„Mein rechtes Knie bereitet mir Probleme, und obwohl wir hart gearbeitet haben, muss ich akzeptieren, dass ich noch nicht bereit bin, um wieder zu spielen“, sagte Sinner, der nach seinem Sieg in Wimbledon kein Match mehr absolviert hat: „Ich konzentriere mich jetzt darauf, mich auf die US Open vorzubereiten.“

Sinner sagte bereits für Montréal ab

Sinner, der sich aus gesundheitlichen Gründen auch schon gegen eine Teilnahme am derzeit laufenden Turnier in Montréal entschied, hatte zuvor die Masters in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom gewonnen und damit als erster Spieler bei fünf 1000er-Events in Folge triumphiert. Im Juli sicherte sich der Südtiroler mit einem Sieg über Alexander Zverev zum zweiten Mal in Folge den Wimbledontitel.