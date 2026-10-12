Offiziell: Zverev wird Nummer eins der Tennis-Weltrangliste

Der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev profitiert von einer Niederlage von Carlos Alcaraz und erfüllt sich einen Traum.

Alexander Zverev wird als Weltranglistenerster die Tennis-Saison beenden: Der Sieger der French Open und US Open profitiert von einer Niederlage des Spaniers Carlos Alcaraz und kann sich nun auch offiziell über das Erreichen des nächsten Meilensteins in seiner Karriere freuen.

Alcaraz unterlag am Montag beim Masters in Shanghai dem stark aufspielenden Belgier Zizou Bergs 5:7, 6:7 (4:7). Damit kann auch der spanische Topstar Zverev laut Berechnungen der Spielerorganisation ATP nicht mehr abfangen. Zuvor war bereits der US-Amerikaner Ben Shelton ausgeschieden, der wie Alcaraz noch theoretische Chancen gehabt hätte.

Alexander Zverev gewann zwei Grand-Slam-Titel Alexander Zverev gewann zwei Grand-Slam-Titel © IMAGO/pepphoto

Zverev macht es Boris Becker nach

Praktisch konnte Zverev spätestens nach dem vorzeitigen Saisonende für Jannik Sinner, der aktuellen Nummer eins der Welt aus Italien, bereits mit seinem Sprung an die Spitze rechnen. Er wird der 30. Spieler, dem dies seit Einführung des Rankings 1973 gelingt. Zudem ist der Hamburger erst der zweite deutsche Profi, der den Tennisthron besteigt. Zuvor war auch Boris Becker die Nummer eins der Weltrangliste.

Der früheste Zeitpunkt, um an Sinner vorbeizuziehen, ist für Zverev (29) das ATP-Turnier in Wien. Er braucht in Shanghai, wo er am Dienstag (nicht vor 12 Uhr/Sky) im Achtelfinale auf Alexander Bublik trifft, dafür mindestens einen Finaleinzug, um mit einem Triumph in der österreichischen Hauptstadt Geschichte zu schreiben und am 2. November an der Spitze zu stehen.