Tennis-Sensation sorgt für Ekstase

Harri Heliövaara hüpfte wie ein Flummi über den Platz und wirbelte in wilder Ekstase die Siegerfaust durch die Luft, Otto Virtanen traute hingegen seinen Augen und Ohren kaum.

„Wir sind zwar nicht in Finnland, aber es fühlt sich so an“, staunte der neue finnische Tennis-Held über das weiß-blaue Tollhaus in Malaga. Mit dem erstmaligen Halbfinaleinzug im Davis Cup schrieb die No-Name-Truppe ihr Märchen weiter, die Euphorie kennt keine Grenzen.