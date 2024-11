Sinner nach sportlichem Traumjahr: "Das beste Gefühl"

„Es war eine sehr lange Saison“, erklärte Sinner, der wie viele andere Spieler auf der Tour wohl bereits Mitte Dezember in die neue Spielzeit startet: „Man muss deshalb jetzt die freie Zeit genießen und sich mit guten Leuten umgeben, wenn man kann.“

Den Erfolg zum Abschluss nahm der 23-Jährige aber liebend gerne noch aus Malaga mit. „Als Sieger zurückzukommen und wieder zu gewinnen, ist das beste Gefühl für uns“, sagte Sinner auf der abschließenden Pressekonferenz mit der Davis-Cup-Trophäe. Mit 2:0 hatte Italien die Niederlande in einem einseitigen Endspiel am Sonntag bezwungen - für Sinner endete damit ein extrem starkes Jahr.

Der Südtiroler führt die Weltrangliste zum Saisonende souverän an - er triumphierte 2024 bei zwei Grand-Slam-Turnieren sowie den ATP Finals. Doch so erfolgreich Sinners Saison auf sportlicher Ebene war, so kompliziert verlief sie abseits des Platzes.