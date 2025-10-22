„Das ist eine Ohrfeige" - Harsche Kritik an Tennis-Ass Sinner!

Daniel Höhn 22.10.2025 • 13:26 Uhr Dass Topstar Jannik Sinner nicht bei den Davis-Cup-Finals aufschlägt, bringt ihm heftige Kritik von einer italienischen Tennis-Ikone ein.

Die Absage von Jannik Sinner für die Davis-Cup-Finals (18. bis 23. November) hat ihm heftige Kritik beschert.

„Das ist eine Ohrfeige für den italienischen Sport. Ich verstehe nicht, warum er von einer schwierigen Entscheidung spricht, er muss doch Tennis spielen und keinen Krieg führen“, sagte die italienische Tennis-Ikone Nicola Pietrangeli der Nachrichtenagentur Ansa.

Tennis-Star Sinner? „Das Herz bleibt auf der Strecke“

Mit Sinner gewann das italienische Team in den vergangenen beiden Jahren den Davis-Cup-Titel.

Pietrangeli fühlte sich immer sehr geehrt, sein Land zu repräsentieren: „Es sollte das Ziel eines Sportlers sein, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Aber das war eine andere Ära.“

Sinner hatte via Sky Italia seine Absage damit begründet, dass er sich gut auf die kommende Saison vorbereiten möchte und eine Woche mehr oder weniger mitentscheidend sein könne: „Es war keine leichte Entscheidung, aber nach Turin ist es das Ziel, in Australien gut durchzustarten.“