Nach 20 Jahren: Davis-Cup-Team schlägt in Halle auf

SID 17.04.2026 • 11:32 Uhr Die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann will den Sprung ins Finalturnier von Bologna schaffen.

Heimspiel in Halle: Das deutsche Davis-Cup-Team kehrt nach 20 Jahren an den traditionsreichen Tennisstandort zurück. In Westfalen kämpft das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann am 19. und 20. September gegen Kroatien um ein Ticket für das Finalturnier in Bologna Ende November.

„In Halle erwartet uns eine besondere Atmosphäre und große Tennisbegeisterung. Genau diese Energie brauchen wir, um erfolgreich zu sein“, sagte Kohlmann: „Mit Kroatien wartet auf uns ein gefährlicher Gegner, der mit Spielern wie Marin Cilic und Dino Prizmic über eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Weltklassespielern und spannenden Nachwuchsprofis verfügt.“ In Mate Pavic und Nikola Mektic verfügt der deutsche Gegner zudem über hochkarätige Doppelspieler.