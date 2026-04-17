Heimspiel in Halle: Das deutsche Davis-Cup-Team kehrt nach 20 Jahren an den traditionsreichen Tennisstandort zurück. In Westfalen kämpft das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann am 19. und 20. September gegen Kroatien um ein Ticket für das Finalturnier in Bologna Ende November.
Nach 20 Jahren: Davis-Cup-Team schlägt in Halle auf
„In Halle erwartet uns eine besondere Atmosphäre und große Tennisbegeisterung. Genau diese Energie brauchen wir, um erfolgreich zu sein“, sagte Kohlmann: „Mit Kroatien wartet auf uns ein gefährlicher Gegner, der mit Spielern wie Marin Cilic und Dino Prizmic über eine gute Mischung aus sehr erfahrenen Weltklassespielern und spannenden Nachwuchsprofis verfügt.“ In Mate Pavic und Nikola Mektic verfügt der deutsche Gegner zudem über hochkarätige Doppelspieler.
Anfang Februar hatte sich die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mit einem 4:0-Sieg gegen Peru für die 2. Qualifikationsrunde qualifiziert. Kohlmann und sein Team wollen es nun besser machen als beim bis dato letzten Auftritt in Halle. 2006 unterlag Deutschland im Achtelfinale Frankreich mit 2:3. 2025 war erst im Halbfinale nach einer Niederlage gegen Spanien Schluss.